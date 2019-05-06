Сбербанк может выпустить в продажу «умный» холодильник

Москва, , 11:27 — REGNUM Стало известно, что Сбербанк занимается разработкой умного холодильника, оборудованного различными датчиками, камерами и WiFi. Об этом 6 мая сообщили «Ведомости».

Стоит отметить, что соответствующую заявку в Роспатент компания подала ещё в ноябре 2019 года, а зарегистрирована она была в марте 2019 года. Суть идеи заключается в том, что владелец холодильника сможет получать информацию о состоянии продуктов при помощи соответствующего приложения на смартфоне.

Инсайдер сообщил журналистам, что в компании действительно существует подразделение, занимающееся разработкой устройств для интернета вещей (IoT). Эксперты отметили, что Сбербанк подал заявку не на полноценное изобретение, а на полезную модель, которая подразумевает техническое улучшение устройств.

Таким образом, компания сможет добиваться запрета на продажу холодильников, обладающих сходными характеристиками, однако конкуренты смогут его обойти, если их модель будет в чем-то отличаться от холодильника Сбербанка.

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