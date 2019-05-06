Новые модели Hyundai получат более спортивный дизайн

Сеул, , 10:27 — REGNUM Южнокорейские модели Hyundai следующего поколения будут выполнены в стиле Sensuous Sportiness («Чувственная спортивность»). Об этом заявил новый руководитель дизайнерского отдела Hyundai Design Саймон Лоасби в интервью Autonews.

По словам Лоасби, если сейчас только Hyundai Sonata имеет дизайн Sensuous Sportiness, то в будущем в этом стиле будут выполнены все машины компании.

Также он отметил, что технологии в автомобилестроении быстро меняются и в соответствии с этим будет меняться и дизайн авто будущего.

«Если авто получит дизайн Sensuous Sportiness, то будет ли это актуально через пять лет? Или нужно будет предпринять радикальные изменения?», — задался вопросом дизайнер.

Лоасби сообщил, что у него еще нет ответа на этот вопрос, однако он не боится этого вызова. Он также заявил, что ему предстоит подготовить новый дизайн Hyundai Sonata. Выпуск Sonata нового поколения запланирован через пять лет.

Напомним, Саймон Лоасби, который был вице-президентом команды дизайнеров Hyundai в Китае, занял пост главы Hyundai Styling Group в Центре дизайна Hyundai в Южной Корее.

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