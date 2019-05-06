Китайское судно отслеживания космических пусков «Юаньван-5» вышло в океан

Нанкин, Китай, , 09:06 — REGNUM Китайское судно для отслеживания космических аппаратов «Юаньван-5» вышло в Индийский океан из порта в провинции Цзянсу на востоке Китая с целью проведения мониторинговой миссии, сообщает агентство Синьхуа.

Корабли слежения семейства «Юаньван» уже осуществили четыре миссии слежения с января текущего года и провели суммарно более 140 дней в море, что является рекордным за последние годы.

В настоящее время у Китая имеется четыре корабля «Юаньван». Несколько дней назад корабль «Юаньван-7» вышел в Тихий океан. «Юаньван-3» вернулся в порт после завершения недавней мониторинговой миссии за навигационными спутниками BeiDou-3. «Юаньван-6» ушел в поход еще в конце апреля.

В 2019 году Китай планирует осуществить более 30 космических пусков, а весь флот кораблей «Юаньван» в миссия слежения должен будет провести в море суммарно 700 дней.