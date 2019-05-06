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Tesla снизит цены на солнечные батареи на 38%

Техника

В рамках своей стратегии по повышению рентабельности этого предприятия

Tesla снизит цены на солнечные батареи на 38%
Andreas-Troll
Солнечные батареи

Пало-Альто, США, 6 мая 2019, 08:25 — REGNUM  Американская компания Tesla планирует объявить о снижении цен на солнечные батареи и сопутствующее оборудование на 38%. Об этом сообщает New York Times.

Сообщается, что компания стремится снизить цены и заставить клиентов делать заказы через онлайн-сервис.

Напомним, 25 апреля Tesla опубликовала отчет, согласно которому продажи солнечных панелей в первом квартале 2019 года снизились на 36%. В компании пообещали, что в скором времени представят новую стратегию по продаже солнечных батарей без каких-либо подробностей.

В 2016 году Tesla купила SolarCity за 2,6 миллиарда долларов, решив предложить потребителям солнечные батареи и аккумуляторы для дома.

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