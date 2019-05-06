YouTube начал тестировать функцию рекламных ссылок под видео

Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Видеохостинг YouTube запустил в тестовом режиме функцию, позволяющую владельцам каналов размещать под роликами ссылки на рекламируемые в них товары. Об этом 5 мая сообщил портал Brinkwire.

В частности, такие ссылки появились под некоторыми видео YouTube-канала компании Nike, они ведут на онлайн-магазин Google Express. В компании отметили, что всё больше людей используют платформу Google для совершения покупок.

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Напомним, сегодня место мирового лидера среди онлайн-магазинов занимает сервис компании Amazon. В 2018 году доход Google Express составил $1 млрд, в то время как Amazon удалось заработать $141 млрд.

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