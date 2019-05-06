Автомобильный концерн MAN представил новую комплектацию XLION

Мюнхен, Германия, , 07:57 — REGNUM Немецкий автопроизводитель MAN SE оснастил новыми пакетами машины MAN XLION для дальнемагистральных перевозок, строительства и развозных перевозок. Об этом сообщается на сайте Abiznews.

Спецверсия дальнемагистрального тягача модели MAN XLION предлагается в комплектациях с моторами серии D20 и D26, которые обеспечивают максимальную мощность в 540 л. с. Автопроизводитель оснастил тягач аудиосистемой MAN, светодиодной оптикой и хромовыми накладками на бампер.

Версия модели MAN XLION для работы в строительном сегменте предназначена для серии MAN TGS с движками на 460 и 500 л. с. В пакет входит, среди прочего, защита мотора, лестница со стороны водителя и противоударная решетка перед радиатором.

Спецверсия авто для развозных перевозок предлагается для двухосных автомобилей серий TGL и TGM с задним приводом и любыми моторами.

В новый пакет авто входит: кондиционер, устройство громкой связи для мобильного телефона и аудиосистема MAN. В зависимости от варианта кабины, в пакет включены: многофункциональное рулевое колесо, удобное водительское кресло, и система замков дверей с центральным управлением.

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