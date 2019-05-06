Строительство завода Tesla в Шанхае идет рекордными темпами

Шанхай, Китай, , 07:33 — REGNUM Строительство завода Tesla Shanghai Gigafactory в Шанхае может быть полностью завершено уже к концу 2019 года. Об этом сообщается на сайте InsideEVs.

«Исходя из текущей скорости строительства, здание завода должно быть построено к концу мая. После этого в здание будет проложен трубопровод, в него установят оборудование, а затем оно будет введено в эксплуатацию. Каждый шаг займет 1−2 месяца», — сообщает источник портала.

Напомним, по первоначальному плану Gigafactory должна была начать выпуск электромобилей в мае 2020 года. Однако нынешние темпы строительства позволяют надеяться, что первые Model 3 сойдут с конвейера уже в 2019 году.

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