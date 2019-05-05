Глава Ericsson: никто в отрасли не выиграет от ситуации вокруг Huawei

Сингапур, , 15:58 — REGNUM Никто в отрасли не выиграет от неопределённости, вызванной ситуацией вокруг китайской компании Huawei, заявил генеральный директор шведской компании Ericsson Борье Экхольм на мероприятии в Сингапуре. Об этом сообщает портал ZDnet.

Глава шведской телекоммуникационной компании рассказал журналистам, что обсуждение безопасности использования оборудования китайской компании Huawei продолжается во многих странах, однако официальных решений принято не так много. Он отметил, что сложившаяся ситуация приводит к неопределённости на рынке, вызывающей замедление развития всей отрасли телекоммуникаций.

При этом Экхольм сохранил оптимистичный настрой в отношении будущего 5G. Он предсказал, что к 2024 году четверть всего глобального трафика мобильной связи будет передаваться через сети пятого поколения.

Напомним, обсуждение возможной небезопасности использования китайского телекоммуникационного оборудования при строительстве инфраструктуры 5G началось в прошлом году с подачи США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2−3 мая в Праге прошла конференция по вопросам безопасного внедрения 5G, в которой приняли участие представители более 30 стран. На конференции были выработаны предложения об ограничении сотрудничества с поставщиками телекоммуникационного оборудования из стран, не подписавших международные соглашения о кибербезопасности и защите данных.

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