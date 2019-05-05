Rocket Lab запустила ракету-носитель Electron с военными спутниками США

Веллингтон, , 13:52 — REGNUM Частная космическая компания Rocket Lab запустила ракету-носитель Electron с тремя экспериментальными спутниками ВВС США. Об этом сообщает портал Space.com.

Запуск был проведён 5 мая с космодрома Rocket Lab в Новой Зеландии. Ракета-носитель Electron вывела на орбиту два малых спутника, также называемых кубсатами, и один более крупный космический аппарат. Общая масса полезной нагрузки составила около 180 кг, что стало рекордным показателем для сравнительно небольшой ракеты Electron (длина ракеты — 17 м, стартовая масса — 12,5 тонн).

Сегодняшний запуск стал шестым для двухступенчатой ракеты Electron, включая испытательные полёты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта компания Rocket Lab осуществила запуск ракеты-носителя Electron с экспериментальным спутником Минобороны США R3D2.

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