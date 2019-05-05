Huawei построит фабрику в пригороде Кембриджа

Кембридж, Великобритания, , 12:34 — REGNUM Китайская компания Huawei арендовала участок земли в 11 км от Кембриджа для строительства фабрики по исследованиям и разработке микросхем. Об этом сообщает газета Financial Times.

Исполнительный директор исследовательского подразделения Huawei в Великобритании Хенк Купманс рассказал, что новый объект будет введён в эксплуатацию в 2021 году. Планируется, что на новой фабрике Huawei возле Кембриджа будет работать около 400 специалистов.

Объект Huawei будет построен в самом сердце британской отрасли производства кремниевых чипов. Так, всего в 15 минутах езды от участка Huawei находится штаб-квартира британского производителя процессоров Arm Holdings.

Отмечается, что запуск производства интегральных микросхем Huawei в пригороде Кембриджа повысит уровень конкуренции среди специалистов в области полупроводников.

Эта фабрика — не первый объект Huawei в Великобритании, там уже действует несколько научно-производственных центров китайской компании, в которых работает около 1000 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны этой страны Гэвина Уильямсона. Решение об отставке Уильямсона связано с утечкой информации о китайской телекоммуникационной компании Huawei.

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