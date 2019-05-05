Российский рынок новых пикапов упал на 28%

Москва, , 10:54 — REGNUM Продажи автомобилей с кузовом типа «пикап» снизились в России в первом квартале 2019 года на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 5 мая агентство «Автостат».

По данным источника, за указанный период в России было продано 1983 автомобиля такого типа и сегмент продаж данных автомобилей показывает самое большое падение.

Самой популярной моделью с кузовом типа «пикап», по данным агентства, продолжает быть отечественный автомобиль УАЗ, который в первом квартале приобрели 732 человек (-15% к прошлому году). На втором месте японский пикап Toyota Hilux, её продали в количестве 606 штук (-2%). Третьим стал ещё один японский автомобиль Mitsubishi L200, выбранный 329 покупателями (-69%).

Также в пятерку самых продаваемых в России пикапов вошли Volkswagen Amarok, ставший четвертым по популярности и проданный в количестве 135 штук (+16%) и Mercedes-Benz X-Class (пятый по количеству продаж) — таких авто продано в количестве 89 штук, этот пикап не продавался в России в первом квартале 2018 года.