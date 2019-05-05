В России восстановлен доступ к сайту Last.fm

Москва, , 10:36 — REGNUM Российские интернет-провайдеры восстанавливают доступ к музыкальному сайту Last.fm. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, доступ к сайту восстановили провайдеры «Билайн», «Мегафон» и «Акадо», при этом для пользователей МГТС сайт пока недоступен.

Отмечается, что музыкальный ресурс был заблокирован из-за размещения на сайте песни, включённой в федеральный перечень экстремистских материалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о блокировке ресурса Last. fm стало известно 2 мая. При заходе на сайт появлялось сообщение о том, что доступ ограничен на основании федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Читайте ранее в этом сюжете: В России закрыли доступ к сайту Last.fm