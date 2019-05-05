В США ожидают утроения рынка коммерческих беспилотников к 2023 году

Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Количество коммерческих беспилотных летательных аппаратов, используемых в США, достигнет 835 тысяч к 2023 году. Об этом сообщает портал Nextgov со ссылкой на прогноз федерального управления гражданской авиации США (FAA).

В прогнозе FAA речь идёт о коммерческих беспилотниках, использующихся, например, для исследований, картографических работ и осмотра объектов. К началу 2019 года количество таких аппаратов превысило отметку в 277 тысяч.

При этом количество любительских дронов, не использующихся для профессиональной деятельности и не требующих регистрации в FAA, оценивается в 1,25 млн аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае журналисты Wall Street Journal рассказали, что беспилотные летательные аппараты начинают играть всё более важную роль в военном конфликте в Йемене.

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