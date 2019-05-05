В «Космокурсе» начали первые испытания техники для туристических запусков

Москва, , 08:42 — REGNUM Специалисты частной российской компании «Космокурс» приступили к первым испытаниям ракетно-космической техники, разрабатываемой для проведения туристических запусков. Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор компании Павел Пушкин.

Глава «Космокурса» уточнил, что речь идет об испытаниях на прочность образцов огневой стенки двигателя.

Напомним, компания «Космокурс» разрабатывает ракетно-космический комплекс для проведения туристических запусков. Планируется, что многоразовые корабли будут поднимать туристов на высоту около 200 км, что на 100 км выше линии Кармана, считающейся границей между космическим пространством и атмосферой Земли. В «Космокурсе» рассчитывают провести первый коммерческий запуск в 2025 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая в «Космокурсе» рассказали, что каждый космический корабль будет использоваться для проведения не менее 12 запусков.

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