Маск назвал технологию автономного вождения ключевой для Tesla

Вашингтон, , 16:08 — REGNUM Генеральный директор американской компании Tesla Илон Маск заявил, что технологии автономного вождения станут решающими для развития компании. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, в ходе переговоров с потенциальными инвесторами, глава автомобилестроительной компании сообщил, что развитие технологий беспилотного вождения позволит в будущем Tesla стать компанией с рыночной капитализацией в $500 млрд.

Отмечается, что в первом квартале 2019 года Tesla поставила всего 63 тысячи электромобилей, однако во втором квартале планирует нарастить поставки до 90−100 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае директор компании Toyota AI Ventures (дочерняя компания автомобилестроительной корпорации Toyota) рассказал о планах по инвестированию $100 млн в стартапы, занимающиеся разработками в области технологий автономного вождения.

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