WSJ рассказал об использовании беспилотников при конфликте в Йемене

Сана, , 15:58 — REGNUM За последние годы в Йемене было сбито более 140 беспилотных летательных аппаратов повстанцев-хуситов. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Издание отмечает, что беспилотные летательные аппараты начинают играть всё более важную роль в военном конфликте в Йемене. Если раньше беспилотники преимущественно использовались для наблюдений, то с 2018 года они стали применяться для прямых военных действий.

Отмечается, что первая подтверждённая атака с использованием беспилотника была зафиксирована 18 июля 2018 года. После этого такие аппараты неоднократно применялись для атак на объекты инфраструктуры, а в январе 2019 года в результате атаки хуситского беспилотника погиб высокопоставленный сотрудник разведки Салех Тамах.

Авторы отметили, что в будущем подобные технологии станут ещё активнее применяться в военных конфликтах, ведь большинство деталей, которые используются для изготовления беспилотников, являются легкодоступными. Например, их можно заказать через интернет.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В феврале 2015 года в Йемен вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации конфликта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 апреля арабская коалиция перехватила один из беспилотников йеменских хуситов над территорией Саудовской Аравии.

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