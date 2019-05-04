Суббота, 4 Мая 2019 года
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В интернет-браузере Firefox отключились все расширения

Техника

Компания Mozilla работает над решением проблемы

В интернет-браузере Firefox отключились все расширения
Z Jason
Логотитип Mozilla Firefox

Маунтин-Вью, США, 4 мая 2019, 13:22 — REGNUM  Сбой корневого сертификата интернет-браузера Firefox привёл к глобальному отключению всех расширений. Об этом сообщается на официальной странице Firefox в социальной сети Twitter.

Компания Mozilla разрабатывала Firefox как простой базовый браузер, функциональность которого может наращиваться с помощью дополнительных программ, называемых расширениями.

Утром 4 мая пользователи Firefox начали писать в социальных сетях об отключении разрешений браузера. Представители Firefox сообщили, что работают над устранением проблемы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае компания Net Applications представила отчёт, согласно которому браузер Firefox используется на 10,23% персональных компьютерах.

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