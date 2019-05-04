Суббота, 4 Мая 2019 года
12:52:59 МСК

Двухдневный Фестиваль ледоколов открывается в центре Петербурга

Техника

В нем принимают участие пять действующих ледоколов и ледокол-музей «Красин»

13
Двухдневный Фестиваль ледоколов открывается в центре Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ледокол «Капитан Сорокин»

Санкт-Петербург, 4 мая 2019, 11:52 — REGNUM  На набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове Санкт-Петербурга в субботу, 4 мая, в 13:00 мск состоится торжественная церемония открытия VI Фестиваля ледоколов. Фестиваль продлится два дня и будет проходить с полудня до 20 часов.

В уже традиционном для весеннего Петербурга событии принимают участие действующие ледоколы «Капитан Сорокин», «Мудьюг», «Иван Крузенштерн», «Санкт-Петербург», «Невская застава». А находящийся на вечной стоянке музей «Ледокол «Красин» предложит гостям праздника особую программу посещения.

12
Фестиваль ледоколов в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль ледоколов в Петербурге
13
Ледокол-музей «Красин»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ледокол-музей «Красин»

На ледоколах ФГУП «Росморпорт», ошвартованных на набережной Лейтенанта Шмидта, для посетителей будут доступны бесплатные обзорные экскурсии по открытым палубам (несовершеннолетние допускаются на борт только в сопровождении взрослых).

За день до официального открытия фестиваля корреспондент ИА REGNUM побывал на ледоколе «Капитан Сорокин».

2
Курсант на ледоколе «Капитан Сорокин»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Курсант на ледоколе «Капитан Сорокин»
3
Механик за работой
Дарья Драй © ИА REGNUM
Механик за работой

Это судно построено в 1977 году в Финляндии по заказу СССР и названо в честь легендарного русского и советского полярника, участника Цусимского сражения на крейсере «Аврора», капитана ледоколов «Красин» и «Ермак» Михаила Сорокина.

4
Пульт управления
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пульт управления
5
Машинное отделение на ледоколе «Капитан Сорокин»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Машинное отделение на ледоколе «Капитан Сорокин»
6
Сигнальные лампы на ледоколе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сигнальные лампы на ледоколе

Ледокол «Капитан Сорокин» два десятилетия проработал на ледовой трассе Мурманск — Дудинка. С 1997 года базируется в Санкт-Петербурге и в сезон зимней навигации работает в Финском заливе.

7
В трюмах ледокола «Капитан Сорокин»
Дарья Драй © ИА REGNUM
В трюмах ледокола «Капитан Сорокин»
8
Руль
Дарья Драй © ИА REGNUM
Руль
9
Капитан ледокола «Капитан Сорокин»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Капитан ледокола «Капитан Сорокин»

Отметим, что площадки Фестиваля ледоколов открыты вдоль набережной Лейтенанта Шмидта от 14-й до 21-й линии Васильевского острова, а также на Английской набережной ниже Благовещенского моста. Здесь состоятся выступления уличных артистов, аниматоров, мастер-классы, викторины и многое другое.

10
Ледокол «Санкт-Петербург»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ледокол «Санкт-Петербург»

Во второй день фестиваля — 5 мая в 14:30 мск — в акватории Большой Невы состоится неизменно вызывающий восторг у зрителей «Вальс буксиров», а в финале праздника ледоколы попрощаются с гостями Фестиваля протяжным гудком и уйдут на места своей стоянки.

11
Фестиваль ледоколов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль ледоколов

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: В майские праздники Петербург вновь примет Фестиваль ледоколов

regnum author Дарья Драй
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фоторепортажи ИА REGNUM
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить