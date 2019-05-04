Количество пользователей YouTube достигло 2 млрд

Нью-Йорк, США, , 11:32 — REGNUM Количество уникальных пользователей, посещающих видеохостинг YouTube хотя бы один раз в месяц, достигло 2 млрд. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на заявление генерального директора Google Сундара Пичаи.

По данным издания, глава Google привёл эту статистику на презентации для рекламодателей в Нью-Йорке. Год назад ежемесячное количество уникальных пользователей YouTube оценивалось в 1,8 млрд.

В этой статистике учитывается просмотр роликов, опубликованных на YouTube со всех платформ, включая мобильные устройства, Smart TV и игровые приставки. Отмечается, что на долю мобильных устройств пришлось более 70% общего времени просмотра видеороликов на хостинге YouTube.

Видеохостинг YouTube был запущен одноимённой компанией в апреле 2005 года. В ноябре 2006 года хостинг был выкуплен компанией Google за $1,65 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля акции холдинга Alphabet, в который входит компания Google, упали на 8,56%.

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