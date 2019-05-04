Таллахасси, США, , 10:37 — REGNUM

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falсon 9 с космическим кораблём Dragon с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Прямую трансляцию запуска вело национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Космический аппарат поднялся в воздух в 09:48 по московскому времени. Запуск прошёл успешно, корабль достигнет Международной космической станции (МКС) 6 мая. Dragon доставит на борт МКС около 2,5 тонн полезной нагрузки.

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 приземлилась на плавучую платформу SpaceX.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально запуск 17-й миссии Dragon к МКС был запланирован на 30 апреля. Позже дата запуска дважды переносилась, в первый раз из-за проблем на американском сегменте МКС, во второй — из-за сбоя в работе энергосистем плавучей платформы.