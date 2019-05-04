Пасьянс «Солитер» попал в «Мировой зал славы видеоигр»

Нью-Йорк, США, , 10:05 — REGNUM Музей видеоигр «The Strong» в Рочестере включил пасьянс «Солитер» и ещё 5 видеоигр в «Мировой зал славы видеоигр». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Музей «The Strong» открыл «Мировой зал славы видеоигр» в 2015 году. В эту экспозицию включаются видеоигры (компьютерные, консольные или на мобильных устройствах), отвечающие нескольким критериям: видеоигра должна пользоваться популярностью в течение длительного времени в нескольких регионах мира, а также должна оказать значительное влияние на разработку других видеоигры и индустрию развлечений в целом.

В 2019 году эксперты включили в этот список пасьянс «Солитер» от Microfost, видеоигру 1992 года Mortal Kombat, текстовый квест Colossal Cave Adventure и игру Super Mario Kart.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля состоялся релиз 11 видеоигры серии Mortal Kombat для игровых консолей PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.