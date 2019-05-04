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СМИ узнали о планах NASA по работам за бортом МКС

Техника

Американская программа предусматривает десять выходов в открытый космос до конца года

СМИ узнали о планах NASA по работам за бортом МКС
Иллюстрация: Nasa.gov
Космонавт в открытом космосе

Вашингтон, 4 мая 2019, 09:25 — REGNUM  Астронавты национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) совершат десять выходов в открытый космос для проведения работ за бортом Международной космической станции (МКС) до конца года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным издания, во время выхода в открытый космос в июле астронавты NASA подготовят второй порт на МКС для стыковки американских пилотируемых кораблей. В сентябре и октябре будут продолжены работы по замене аккумуляторов солнечных батарей, а на конец года запланированы работы по ремонту системы охлаждения магнитного альфа-спектрометра AMS-02.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 апреля астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак покинули борт МКС на шесть часов для проведения работ по установке резервного канала электрического питания для дистанционного манипулятора Canadarm2.

Читайте ранее в этом сюжете: Шесть часов в открытом космосе. Два астронавта NASA вернулись на МКС

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Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
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