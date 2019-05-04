Компания Huawei расширила присутствие в Юго-Восточной Азии

Пномпень, , 08:56 — REGNUM Китайская компания Huawei подписала соглашение с министерством почты и телекоммуникаций Камбоджи о развитии инфраструктуры связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает GizChina.

Планируется, что инфраструктура 5G начнёт разворачиваться в Камбодже в 2020 году.

Отмечается, что ранее Huawei заключила подобные соглашения с правительствами ряда стран этого региона, включая Таиланд, Филиппины и Малайзию.

Напомним, осенью прошлого года правительство США приняло ограничительные меры в отношении использования телекоммуникационного оборудования из Китая. Это решение объяснялось предполагаемой угрозой национальной безопасности. Позже возможность введения запретов на использование китайского оборудования при развёртывании сетей 5G начали рассматривать правительства некоторых стран Евросоюза.

24 апреля газета The Daily Telegraph сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй разрешила компании Huawei участвовать в строительстве части инфраструктуры связи 5G, несмотря на давление со стороны США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона. Ряд СМИ отметил, что эта отставка связана с утечкой информации о решении по использованию оборудования компании Huawei.

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