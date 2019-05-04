В Японии успешно запустили малую ракету MOMO

Саппоро, Япония, , 07:31 — REGNUM Частная японская компания Interstellar Technologies провела успешный испытательный запуск ракеты космического назначения MOMO. Об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети Twitter.

Ранее запуск ракеты был запланирован на 2 мая, однако был перенесён из-за неблагоприятных погодных условий. 3 мая MOMO была запущена с космодрома возле города Тайко на острове Хоккайдо. Ракета успешно преодолела линию Кармана (100 км над уровнем моря), считающуюся границей между атмосферой Земли и космическим пространством, после чего упала в океан.

Этот запуск стал первым успешным лётным испытанием MOMO. Первые два испытательных запуска в 2017 и 2018 годах закончились неудачей.

В Interstellar Technologies отметили, что Хоккайдо стала третей префектурой Японии, с территории которой был осуществлён космический запуск. До этого космические запуски осуществлялись с космического центра Утиноура в префектуре Кагосима и с испытательной базы в префектуре Акита.

Interstellar Technologies занимается разработкой ракеты-носителя с 2003 года. Ракета MOMO отличается небольшими габаритами (длина 10 метров) и весом (около 1 тонны). Планируется, что эта ракета будет использоваться для запуска малых орбитальных спутников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года Interstellar Technologies провела предыдущую попытку запуска MOMO. Тогда ракета потерпела крушение через несколько секунд после запуска.

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