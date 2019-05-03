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В Швейцарии добились субмикронной точности 3D-печати металлом

Техника

Инженеры из Цюриха разработали технологию 3D-печати металлических изделий с разрешением до 250 нанометров

Цюрих, Швейцария, 3 мая 2019, 15:38 — REGNUM  Инжинеры из Швейцарии разработали технологию изготовления металлических изделий методом 3D-печати с разрешением 250 нанометров. Статья с описанием технологии опубликована в журнале Nature Communications.

Технологии аддитивного производства (3D-печати) получают всё более широкое распространение. Среди перспективных областей для применения металлических изделий, изготовленных методом 3D-печати, можно выделить, например, авиастроение. Использование аддитивных технологий позволяет сократить количество механических узлов, увеличив прочность изделий.

Обычные 3D-принтеры, применяющиеся для изготовления металлических изделий, используют чернила с металлом в виде суспензии. Важным недостатком этой технологии является необходимость постпечатной обработки, которая включает нагревание, что приводит к уменьшению точности получаемых изделий.

Группа учёных под руководством Алена Райзера из Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе разработала технологию 3D-печати, при которой используются ионы металлов. При этой технологии не требуется постпечатной обработки изделий, что позволяет добиться разрешения печати до 250 нм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле был заключён первый контракт на осуществление коммерческого запуска с использованием ракеты-носителя американской компании Relativity Space. Главной особенностью этой ракеты является то, что до 95% её элементов изготавливаются методом 3D-печати.

Читайте ранее в этом сюжете: Relativity Space изготовит ракету-носитель методом 3D-печати

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Научные исследования
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