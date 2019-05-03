В Япония рассмотрят возможность участия в проекте окололунной станции NASA

Токио, , 14:33 — REGNUM Правительство Японии до конца года примет решение об участии в проекте по строительству космической станции на орбите Луны. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Масахико Сибаяма.

Речь идёт о проекте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Orbital Platform-Gateway, предусматривающем строительство международной пилотируемой станции на орбите Луны. Предполагается, что эта станция станет первым этапом реализации лунной программы NASA.

Японский министр отметил, что в настоящее время в ведомстве рассматривают конкретные мероприятия по участию в проекте NASA.

Напомним, ранее в России рассматривалась возможность участия в этом проекте. В сентябре 2018 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в госкорпорации рассматривают несколько проектов окололунной орбитальной станции. В том числе рассматривается проект кооперации с NASA или со странами БРИКС, также не исключается реализация исключительно российского проекта. При этом Рогозин подчеркнул, что Россия не будет участвовать в подобном проекте на второстепенных ролях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о присоединении страны к проекту NASA Lunar Orbital Platform-Gateway.