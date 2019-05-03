В России разработали роботизированный комплекс для подводных работ

Москва, , 13:28 — REGNUM Роботизированный комплекс, состоящий из автономного судна и беспилотника для подводных работ, разработали специалисты компании «Подводная робототехника» совместно с сотрудниками Института океанологии им. Ширшова Российской академии наук. Об этом рассказал заместитель директора компании «Подводная робототехника» Евгений Шерстов РИА Новости.

Новая разработка представляет собой автономное судно, оборудованное гидроакустическими приборами. Для проведения подводных работ судно может спускать на воду беспилотный аппарат. Этот дрон, оборудованный видеокамерой и некоторыми датчиками, может использоваться для более подробного обследования подводных объектов. Комплекс сможет управляться оператором из любой точки мира через сеть интернет.

Разработанный комплекс можно будет использовать для проведения научных исследований, подводной археологии и для осмотра подводных технологических комплексов (например, буровых установок).

Шерстов отметил, что в настоящее время «Подводная робототехника» изготовила действующий макет комплекса. В компании рассчитывают, что финансирование на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ удастся получить из Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года российская компания «Шельф» представила подводный беспилотник, который может использоваться для проведения поисково-спасательных работ и обследования подводных объектов.