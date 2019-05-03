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Дизайн нового смартфона Google разрабатывают три команды — СМИ

Техника

Отмечается, что речь идёт о смартфоне Pixel 5

Вашингтон, 3 мая 2019, 12:28 — REGNUM  Над дизайном нового смартфона линейки Pixel от компании Google работают три независимых команды. Об этом сообщает портал Wccftech со ссылкой на источники в отрасли.

Отмечается, что команды будут разрабатывать дизайн нового смартфона независимо друг от друга. Руководство компании выберет один из вариантов дизайна после того, как будет разработано три различных варианта.

Речь идёт о работе над пятой моделью смартфона серии Pixel, так как дизайн Pixel 4 уже должен быть готов — устройство будет представлено в октябре этого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Google представила смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL.

Читайте ранее в этом сюжете: Google представила новые смартфоны Pixel 3 и планшет Pixel Slate

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