Supermicro отказалось от комплектующих из Китая из-за шпионского скандала

Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Американская компания Super Micro Computer (Supermicro) была вынуждена перестроить цепочку поставок, отказавшись от комплектующих из Китая. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review со ссылкой на источники в отрасли.

Компания Supermicro является одним из крупнейших производителей материнских плат и комплектующих для серверов и систем хранения данных.

По данным издания, компании пришлось изменить структуру поставок комплектующих, отказавшись от ввоза компьютерных чипов из Китая. Отмечается, что на отказе от использования китайских чипов настояли клиенты Supermicro под влиянием шпионского скандала прошлого года.

Напомним, в октябре 2018 года издание Bloomberg опубликовало цикл статей о шпионских закладках в микрочипах, поставляемых из Китая. Не было предоставлено никаких серьёзных доказательств, а компании Apple и Amazon, сотрудничающие с китайскими поставщиками, опровергли наличие шпионских закладок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что его ведомство не располагает доказательствами наличия шпионских закладок в китайских компьютерных чипах.

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