В «Космокурсе» назвали ресурс разрабатываемых космических кораблей

Москва, , 10:16 — REGNUM Многоразовые космические корабли, разрабатываемые для проведения суборбитальных туристических полётов, смогут использоваться не менее 12 раза. Об этом генеральный директор компании «Космокурс» Павел Пушкин рассказал ТАСС 3 мая.

Глава частной российской ракетно-космической компании рассказал, что проект разрабатываемого космического корабля предусматривает возможность использования каждого аппарата для совершения 12 полётов. Он отметил, что некоторые элементы корабля, обладающие значительно большим ресурсом, смогут использоваться в других аппаратах.

Напомним, компания «Космокурс» разрабатывает многоразовый комплекс для проведения туристических космических запусков. Для этого компания планирует построить частный космодром в Нижегородской области. Ожидается, что первый коммерческий полёт состоится в 2025 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в госкорпорации «Роскосмос» рассказали, что специалисты ЦНИИмаш проверят проект частного космодрома, разработанный «Космокурсом», на соответствие требованиям безопасности.

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