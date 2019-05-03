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В Великобритании испытали самолет с крылом без подвижных элементов

Техника

Новая технология делает самолёт менее заметным для радаров

Лондон, 3 мая 2019, 09:43 — REGNUM  Компания BAE Systems испытала беспилотный самолет MAGMA, в котором не используются отклоняемые закрылки. Об этом сообщает пресс-служба BAE Systems.

Закрылки, являющиеся элементами механизации крыла, используются для улучшения несущей способности крыла во время набора высоты или снижения самолёта.

Крыло беспилотника MAGMA, разработанного инженерами BAE Systems совместно с сотрудниками Манчестерского университета, не содержит движущихся поверхностей. Вместо механических закрылок в MAGMA применяется технология, использующая реактивную тягу воздуха, который выпускается из щелей, расположенных у задней кромки крыла.

В BAE Systems отмечают, что использование этой технологии делает крыло самолёта более лёгким и надёжным, а также позволяет уменьшить количество подвижных элементов самолёта, что делает его менее заметным для радаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале американская на компания Boeing авиасалоне Avalon Air Show представила беспилотный летательный аппарат, который может использоваться для координации между боевыми пилотируемыми самолётами.

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