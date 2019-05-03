Рынок «умных часов» вырос на 48%

Пекин, , 09:02 — REGNUM Глобальные поставки «умных часов» выросли на 48% по итогам первого квартала в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Counterpoint.

«Умными часами» называют электронные наручные часы с расширенной функциональностью, фактически эти устройства являются носимыми компьютерами.

В первом квартале 2019 года глобальные поставки таких устройств выросли на 48% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наиболее впечатляющий рост продемонстрировала южнокорейская компания Samsung, нарастившая поставки на 127% в годовом исчислении.

Доли рынка «умных часов» по итогам квартала распределились следующим образом: американская Apple получила 35,8%, Samsung — 11,1%, китайская imoo — 9,2%. Также в пятёрку крупнейших поставщиков впервые попала китайская компания Huawei с долей 2,8%. Всего на долю девяти ведущих брендов пришлось 75% поставок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте компания Strategy Analytics представила отчёт, согласно которому в 2017 году было поставлено 29,3 млн «умных часов», а в 2018 — 45 млн таких устройств.

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