Директор РКЦ «Прогресс» рассказал о сокращении штата предприятия

Москва, , 08:45 — REGNUM Администрация ракетно-космического центра «Прогресс» уволит 189 сотрудников предприятия, сообщил генеральный директор центра Дмитрий Баранов РИА Новости.

Глава предприятия отметил, что сокращение штата сотрудников будет проводиться в рамках мероприятий госкорпорации «Роскосмос» по оптимизации расходов.

Отметим, РЦК «Прогресс» является одним из ключевых предприятия Роскосмоса. На предприятии производятся ракеты-носители «Союз-2», «Союз-2−1В», «Союз-СТ», «Союз-ФГ», разрабатывается ракета-носитель «Союз-5». Также «Прогресс» занимается разработкой и производством космических аппаратов научного и прикладного значения. На предприятии работает более 17 тысяч сотрудников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле на ракетно-космическом предприятии НПО им. Лавочкина была создана специальная комиссия для сохранения ценных сотрудников в штате предприятия.

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