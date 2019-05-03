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В России закрыли доступ к сайту Last.fm

Техника

Музыкальный сайт Last.fm начал работу в 2002 году

В России закрыли доступ к сайту Last.fm
Yuri Samoilov
Блокировка сайта

Москва, 3 мая 2019, 07:57 — REGNUM  Доступ к музыкальному сайту Last. fm на территории России ограничен в соответствии с требованиями законодательства. Соответствующее уведомление появляется при попытке посещения сайта.

Сайт Last. fm используется для прослушивания музыки и составления списков музыкальных композиций на основе собранной статистики прослушанных композиций.

Пользователи социальных сетей стали сообщать о блокировке ресурса 2 мая. При заходе на сайт музыкального сервиса появляется сообщение о том, что доступ к ресурсу ограничен на основании федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Данные о причине блокировки ещё не внесены в универсальный сервис Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам сети «Интернет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле стало известно, что исследовательский институт «Информатика и управление» Российской академии наук разработает для Роскомнадзора информационную систему, которая будет использоваться для контроля работы поисковых систем, прокси-серверов и VPN-сервисов в области блокировки запрещённых сайтов.

Читайте ранее в этом сюжете: РАН создаст для Роскомнадзора систему контроля блокировки сайтов

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