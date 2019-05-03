Один из кораблей New Shepard совершил пятый суборбитальный полет

Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Частная американская компания Blue Origin провела испытательный запуск корабля New Shepard, создаваемого для проведения туристических космических запусков. Об этом сообщает пресс-служба Blue Origin.

Многоразовый космический корабль New Shepard состоит из одноступенчатой ракеты-носителя (также рассчитанной на многократное использование) и пилотируемой капсулы. Компания Blue Origin разрабатывает космический корабль с 2003 года.

2 мая состоялся очередной испытательный запуск New Shepard, прошедший в автоматическом режиме. Этот запуск стал одиннадцатым испытательным полётом для кораблей этого типа, а конкретная ракета, использующаяся для запуска, поднялась в космос в пятый раз. Отмечается, что пилотируемая капсула достигла высоты около 105 км, преодолев линию Кармана (100 км над уровнем моря), считающуюся границей между атмосферой Земли и космосом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года стало известно, что стоимость туристического полёта на многоразовом корабле New Shepard составит $200−300 тыс.

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