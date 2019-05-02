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Китайскую ракету «Чанчжэн-11» впервые запустят с морской платформы

Техника

Запуск запланирован на середину 2019 года

Пекин, 2 мая 2019, 15:58 — REGNUM  Китай впервые запустит ракету-носитель «Чанчжэн-11» с морской платформы в Жёлтом море в середине 2019 года. Об этом сообщает издание «Синьхуа» со ссылкой на заявление заместителя начальника программы «Чанчжэн-11» Цзинь Синя.

Отмечается, что возможность использования морской платформы позволит свободнее выбирать место для запусков. При проведении морских запусков сбрасываемые ступени ракеты-носителя будут укладываться в море, что снизит опасность проведения запусков.

Отметим, первый запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-11» с полезной нагрузкой состоялся 25 сентября 2015 года. Всего было проведено 6 запусков с использованием этой ракеты, все они оказались удачными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации рассказали, что в 2019 году Китай намерен осуществить около 30 пусков, которые позволят вывести в космос более 50 космических аппаратов.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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