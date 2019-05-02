Четверг, 2 Мая 2019 года
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В Google добавят автоматическое удаление информации о местоположении

Техника

Срок хранения информации о местоположении, собираемой сервисами Google, можно будет ограничить 3 месяцами

В Google добавят автоматическое удаление информации о местоположении
Иллюстрация: Puregoogle.ru
Google

Вашингтон, 2 мая 2019, 15:41 — REGNUM  В сервисах американской компании Google появится возможность ограничения времени, в течение которого будет храниться информация о пользователях, включая местоположение и активность в интернете. Об этом сообщается в блоге компании.

Новая функция появится в настройках учётной записи Google в течение ближайших недель. Пользователи смогут ограничить срок хранения информации об активности учётной записи 18 или 3 месяцами.

В Google отмечают, что информация, собираемая при использовании продуктов Google с включенными параметрами «История местоположений» или «Активность в Интернете и приложениях», используется компанией для предоставления более качественных услуг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля газета The New York Times опубликовала статью, в которой заявляется, что компания Google передаёт информацию о местоположении пользователей полиции США.

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