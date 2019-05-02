Москва, , 15:08 — REGNUM

Росгвардия впервые покажет новейший багги огневой поддержки «Чаборз-М3» на параде Победы 9 мая, который пройдет на Красной площади в Москве.

«Росгвардия продемонстрирует багги «Чаборз-М3» в варианте огневой поддержки, который предполагает установку 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 или АГС-30 в кормовой части машины», — сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе России, чьи слова цитирует ТАСС.

Также источник отметил, что основные характеристики новинки остались прежними и что Росгвардия получит «Чаборз-М3», произведенный на заводе «Чеченавто», в штатной комплектации без дополнительного вооружения.

Кроме этого, он сообщил, что машина получилась очень удачной, в смысле возможности модернизации, и на ней можно будет устанавливать практически любое стрелково-гранатометное вооружение отечественного производства.

Отметим, также представитель ОПК рассказал, что к новому багги «Чаборз-М3» проявляют интерес ВС России.