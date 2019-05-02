Нью-Дели, Индия, , 14:28 — REGNUM

В качестве стартового окна для запуска автоматической межпланетной станции «Чандраян-2» к Луне установлен период между 9 по 16 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Индийской организации космических исследований (ISRO).

Запуск миссии «Чандраян-2» неоднократно переносился, в качестве последней возможной даты запуска указывался мая 2019 года. 1 мая в ISRO сообщили, что запуск миссии состоится в период с 9 по 16 июля. В этом случае автоматическая станция совершит посадку на Луну в сентябре 2019 года.

В состав миссии войдут посадочная станция и луноход, рассчитанный на работу в автономном режиме в течение двух-трёх недель после посадки.

«Чандраян-2» станет второй лунной миссией Индии, в октябре 2008 года с индийской стартовой площадки на острове Шрихарикота был запущен зонд «Чандраян-1». Аппарат состоял из орбитального модуля и ударного зонда, совершившего жёсткую посадку на Луну 14 ноября 2008 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года бывший глава ISRO Мадхавана Наира заявил, что Индия планирует осуществить первый запуск космического корабля «Гаганьян» с экипажем на борту в декабре 2021 года. Ожидается, что перед этим будут проведены два испытательных запуска в автоматическом режиме.