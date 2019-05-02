Количество абонентов сетей 5G в Южной Корее превысило четверть миллиона

Сеул, 2 мая 2019, 12:20 — REGNUM Количество абонентов, постоянно пользующихся услугами мобильной связи пятого поколения (5G), в Южной Корее достигло 260 тыс. Об этом сообщает газета The Korea Times со ссылкой на данные южнокорейского министерства образования, науки и техники.
Количество базовых станций 5G также увеличилось, достигнув 54 202. Отмечается, что расширение сети базовых станций позволит решить проблемы с качеством и покрытием сети 5G, которые возникли на первом этапе развёртывания.
Эти показатели делают Южную Корею лидером по внедрению 5G, однако и там сеть пятого поколения остаётся доступной только в пределах крупных городов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Южная Корея первая в мире запустила коммерческую сеть 5G в масштабах страны.
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