Huawei нарастила поставки смартфонов на 50% на фоне общего снижения

Пекин, , 11:24 — REGNUM Объём глобальных продаж смартфонов в первом квартале 2019 года снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании IDC.

Южнокорейская компания Samsung поставила 71,9 млн смартфонов в первом квартале года. В годовом исчислении поставки Samsung снизились на 8,1%, однако компания осталась лидером рынка.

Китайская компания Huawei закрепилась на втором месте по объёму поставок, реализовав 59,1 млн устройств, что на 50,3% больше, чем в первом квартале 2019 года.

Поставки смартфонов американской компании Apple упали на 30,2% до 36,4 млн устройств.

Также снизились поставки компании из Китая Xiaomi, которая поставила в первом квартале 25 млн устройств, что на 10,2% меньше, чем в предыдущем году.

Ещё одна китайская компания — Vivo поставила 23,2 млн устройств, вернувшись в пятёрку крупнейших поставщиков. Ей удалось нарастить продажи на 24% в годовом исчислении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году поставки смартфонов сократились на 5%, согласно отчёту компании Strategy Analytics.

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