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В Японии отложили запуск космической ракеты MOMO

Техника

Первые два испытательных запуска прошли неудачно

Токио, 2 мая 2019, 10:53 — REGNUM  Запуск космической ракеты MOMO, планировавшийся на 2 мая, перенесён из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба компании-разработчика ракеты Interstellar Technologies.

Испытательный запуск был отложен из-за сильного ветра. В качестве следующего окна для запуска указано 3 мая, однако эта дата может быть пересмотрена, если погодные условия останутся неблагоприятными.

Японская частная компания Interstellar Technologies занимается разработкой ракеты-носителя с 2003 года. Планируется, что малая ракета (длина MOMO составляет 10 метров, вес — 1 тонну) позволит существенно удешевить вывод небольших спутников на низкую околоземную орбиту.

Первые два испытательных запуска MOMO в 2017 и 2018 годах закончились неудачей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе второго испытательного запуска в июне 2018 года ракета MOMO потерпела крушение через несколько секунд после запуска.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии частная ракета взорвалась на старте — видео

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Космические полеты, аппараты и исследования
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