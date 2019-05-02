Турция представила на выставке IDEF'19 новую бронированную машину-амфибию

Анкара, , 10:47 — REGNUM В рамках проводимой в Стамбуле 14-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF'19 турецкое оборонное предприятие FNSS Savunma Sistemleri представило опытный образец новой бронированной машины-амфибии под аббревиатурой ZAHA. Генеральный директор Наиль Курт объяснил, что Турция способна производить машины такого рода небольшими сериями.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Наиль Курт заявил, что ZAHA создана для обеспечения нужд ВМС Турции в соответствии с их опытом ХХ века и предназначена для размещения на десантных кораблях. Планируемый запас хода на воде составляет 15 морских миль. Машина может перевозить 21 бойца и обеспечивать их защиту во время высадки на побережье, а также может сопровождать и транспортировать личный состав и на суше. Испытания машины будут завершены к концу 2019 года. Генеральный директор пояснил: «Проект ZAHA, подписанный между FNSS и Управлением оборонной промышленности, предусматривает представление макета и осуществление производства. В этом формате разрабатываются 27 машин, 23 из которых предназначены для транспортировки личного состава, 2 — командирские и 2 — спасательные. Поставки в рамках проекта начнутся в 2021 и завершатся в 2022 году».