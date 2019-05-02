В Instagram подтвердили тестирование дизайна без общего количества лайков

Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Часть пользователей социальной сети Instagram в Канаде участвует в программе по тестированию новой версии дизайна приложения, в которой не отображается общее количество лайков под опубликованными фотографиями, заявил представитель Instagram порталу TechCrunch.

В тестируемой версии приложения остаётся возможность выставления лайков, однако их общее количество не отображается в лентах и профиле.

«Мы хотим, чтобы ваши подписчики сфокусировались на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они получают», — отметили в Instagram.

Представитель Instagram объяснил, что жители Канады были выбраны для тестирования новой версии приложения из-за того, что канадское сообщество Instagram является одним из наиболее активных.

В Instagram отметили, что необходимость предварительного тестирования отключения отображения количества лайков вызвана ещё и тем, что владельцы популярных аккаунтов используют социальную сеть для размещения рекламы.

«Мы понимаем, что это важно для многих авторов. Пока этот дизайн находится на стадии изучения, мы продумываем способы, позволяющие им донести ценность до своих партнёров по бренду», — добавили в Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле эксперт Джейн Мэнчун Вонг обнаружила, что в программном коде приложения Instagram для Android предусмотрен дизайн сервиса, в котором не отображаются лайки под публикациями.