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Epic Games выкупила разработчика видеоигры Rocket League

Техника

В Psyonix отметили, что продолжат поддержку Rocket League в Steam

Вашингтон, 2 мая 2019, 08:55 — REGNUM  Американская компания Epic Games выкупила компанию Psyonix, занимающуюся разработкой компьютерных игр. Об этом сообщает пресс-служба Psyonix.

Студия Epic Games, известная игровыми сериями Gears of War и Unreal Tournament, а также игрой Fortnite, в прошлом году расширила сферу деятельности. В частности, 6 декабря 2018 года Epic Games представила собственный сервис цифровой дистрибуции видеоигр, после чего приобрела некоторых производителей компьютерных игр.

Очередным приобретением Epic Games стала компания Psyonix, выпустившая в 2015 году популярную игру Rocket League.

В Psyonix отметили, что продолжат поддержку пользователей Rocket League, приобретших игру в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе компания Psyonix сообщила, что в видеоигре Rocket League появилась возможность совместной игры между пользователями различных игровых платформ, включая PS4, PC, Xbox ONE и Nintendo Switch.

Читайте ранее в этом сюжете: В Rocket League смогут играть пользователи различных игровых платформ

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