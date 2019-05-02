Последний военный спутник запустят с Байконура в июле — СМИ

Москва, , 07:45 — REGNUM Последний запуск космического аппарата в интересах Минобороны России с космодрома Байконур запланирован на середину июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным издания, речь идёт о запуске спутника тяжёлого класса «Благовест». В ходе предстоящего запуска на околоземную орбиту будет выведен четвёртый аппарат этой серии, что позволит завершить формирование орбитальной группировки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале заместитель командующего космическими войсками воздушно-космических сил России Игорь Морозов рассказал, что в 2019 году с Байконура будет запущен только один военный спутник. После этого все космические запуски в интересах Минобороны России будут осуществляться только с космодрома Плесецк.

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