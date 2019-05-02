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В 2020 году ракету-носитель «Ангара-А5» запустят с новым разгонным блоком

Техника

В качестве топлива для разгонного блока будет использоваться пара жидкий кислород — керосин

Москва, 2 мая 2019, 07:26 — REGNUM  Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» в 2020 году пройдёт с использованием нового разгонного блока «Персей». Об этом сообщается в программе «Космическая среда», опубликованной на официальном канале телестудии Роскосмоса на видеохостинге YouTube.

Первоначально разгонный блок 14С48 разрабатывался в рамках проекта «Двина-ДМ» для использования при запусках ракет-носителей «Протон-М». Однако ввиду скорого прекращения эксплуатации ракет класса «Протон» работы по разгонному блоку 14С48 были переведены в рамки проекта «Персей-КВ», который разрабатывается для обеспечения запусков ракет-носителей «Ангара-А5».

Новый разгонный блок, разработкой которого занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия» отличается увеличенным объёмом топливных баков и измененной пневмогидросистемой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря стало известно, что стартовый комплекс космодрома Плесецк будет модернизирован к лету 2019 года. Эта работу будет проведена для обеспечения запусков ракеты-носителя «Ангара-А5» с новым разгонным блоком «Персей».

Читайте ранее в этом сюжете: Грузоподъёмность ракеты «Ангара-А5» увеличат за счёт модернизации двигателя

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