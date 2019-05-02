США впервые испытали в бою истребители F-35A

Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Американские ВВС впервые задействовали в боевых условиях два истребителя F-35A. Это произошло в Ираке в горном районе Хамрин при операции против группировки террористов, сообщает интернет-портал Military.com.

Истребители нанесли удар по сети подземных туннелей, где хранилось оружие боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем самым планировалось помешать террористам накопить в этом районе боеприпасы и силы, угрожающие бойцам коалиции.

Удалось ли выполнить намеченную цель, не уточняется.

В семейство многофункциональных истребителей F-35 Lightning II пятого поколения входят три типа самолетов: F-35A, F-35B и F-35C. Первые представляют собой истребители-бомбардировщики с обычным взлетом и посадкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле японские военные потеряли свой самолет F-35A. Он потерпел крушение в северной части страны, пилот погиб.

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