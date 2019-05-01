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Каждый пятый легковой автомобиль в России является хэтчбеком

Техника

В России на сегодняшний день насчитывается около 8,65 млн легковых автомобилей с кузовом такого типа

Москва, 1 мая 2019, 15:07 — REGNUM  Легковые автомобили с кузовом типа «хэтчбек» составляют одну пятую от общего числа российских легковых авто, сообщает 1 мая агентство «Автостат».

По данным экспертов агентства, в России на сегодняшний день насчитывается около 8,65 млн легковых автомобилей с кузовом такого типа, что составляет 19,9% от общего числа российских «легковушек» по состоянию на 1 января 2019 года.

При этом около 3 млн автомобилей из этого числа относятся к отечественной марке Lada (около 3 млн штук), ещё по 500 тысяч приходится на корейские марки Kia и Huyndai.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты определили, что средняя стоимость автомобиля с пробегом в России в апреле 2019 года снизилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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