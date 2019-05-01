Новая сборка Windows 10 потребует больше постоянной памяти

Вашингтон, , 14:46 — REGNUM Компания Microsoft увеличит минимальные требования к накопителю для устройств с Windows 10 до 32 ГБ. Об этом сообщает ZDNet.

Авторы портала обратили внимание, что на официальном портале Microsoft были обновлены требования к минимальному объёму хранилища для установки операционной системы Windows 10.

Минимальный объём хранилища будет увеличен в версии Windows 10 1903, которая должна выйти 10 мая. Изменение коснётся как 32-разрядных, так и 64-разрядных версий операционной системы.

Отметим, для 32-разрядных систем Window 10 версии 1809 и более ранних требуется накопитель минимальным объёмом 16 ГБ, для 64-разрядных — 20 ГБ.

Предполагается, что увеличение минимального объёма накопителя связано с введением новой функции в Windows 10, предусматривающей резервирование 7 ГБ дискового пространства для работы с новыми обновлениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года количество устройств под управлением операционной системы Windows 10 превысило отметку в 800 млн.

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